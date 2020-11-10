Протестующие в Ереване избили спикера парламента Армении (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Протестующие избили спикера парламента Армении.

Как передает Trend, у здания парламента произошла стычка между охраной Арарата Мирзояна и протестующими. Сам он в этот момент находился в машине. Однако участники протеста буквально вытащили всех из автомобиля.