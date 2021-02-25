Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна

Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

В заявлении, подписанном начальником Генштаба Оником Гаспаряном, всеми его заместителями, главами управлений и командирами всех крупных воинских соединений, говорится, что Генеральный штаб выражает свой решительный протест против недальновидных и необоснованных шагов, в частности – увольнения первого заместителя начальника Генштаба.

Военные считают, что решение об увольнении Тирана Хачатряна принималось без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь исключительно на личных амбициях.

"В столь тяжелых условиях такое решение является антигосударственным и безответственным шагом", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что премьер-министр Армении и правительство больше не способны принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент.