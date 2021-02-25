Попытка военного переворота в Армении - Пашинян приглашает сторонников на Площадь Республики

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал недавнее заявление Генштаба страны попыткой военного переворота, передает в четверг Trend.

«Считаю заявление Генштаба попыткой военного переворота. Приглашаю всех наших сторонников на Площадь Республики прямо сейчас. Я скоро обращусь к общественности в прямом эфире», - отметил Пашинян.

Ранее Генштаб потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В заявлении, подписанном начальником Генштаба Оником Гаспаряном, всеми его заместителями, главами управлений и командирами всех крупных воинских соединений, говорится, что Генеральный штаб выражает свой решительный протест против недальновидных и необоснованных шагов, в частности увольнения первого заместителя начальника Генштаба.