В Армении сокращается численность населения
БАКУ /Trend/ - Численность населения Армении на первое января 2021 года сократилась на 3,8 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Об этом свидетельствуют данные национального статистического комитета Армении.
Численность городского населения Армении составила 1895,6 тысячи человек, в частности, Еревана - 1091,7 тысячи.
Численность сельского населения составила 1 067,7 тысячи человек.
По состоянию на первое января 2021 года, численность постоянного населения Армении, по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года, составила 2 963,3 тысячи человек.
Лента новостей
Кубок мира в Баку - итоги выступления азербайджанских гимнасток в упражнении с обручем и мячом (ФОТО)
ЕС финансирует проект финансовой интеграции и подотчетности, а также программу DIGITAL RE4M в Грузии
Латвия предлагает грузинским компаниям использовать свои порты для оказания логистических услуг при импорте - экспорте в ЕС
ЕС продолжит свою деятельность в Азербайджане по направлениям зеленой экономики - глава представительства
Уверен, в будущем мы найдем способ возобновить международные поездки - глава представительства ЕС в Азербайджане
В Университете АДА прошла выставка и торжественная презентация книги "Ахмедия Джабраилов 100" (ФОТО)
Армянская сторона не выполняет обязательства по международному гуманитарному праву - МИД Азербайджана
Успешная государственная политика, проводимая в сфере развития спорта в Азербайджане, приносит свои плоды – Исмаил Исмайлов
На Кубке мира в Баку всем спортсменкам было выделено необходимое время для тренировок - гимнастка из Греции
Азербайджан стал важным международным транспортным узлом - глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ФОТО)
Награждены победители конференции «Химия и химическая инженерия в интересах устойчивого развития» (ФОТО)
Федерация гимнастики Азербайджана в очередной раз смогла удивить безукоризненной организацией соревнований – гимнастка из Египта