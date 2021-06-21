Пашинян объявил о проведении митинга своих сторонников в Ереване
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, партия которого, по предварительным данным, лидирует на внеочередных парламентских выборах, призвал своих сторонников на митинг в понедельник вечером на Площади Республики в Ереване, заявив, что народ дал его партии "стальной мандат", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В 2018 году мы сделали "бархатную революцию", а сейчас народ дал нам "стальной мандат", что означает, что мы делаем "стальную революцию". Поэтому созываю всех наших сторонников в 20:00 собраться на Площади Республики", - сказал он в ночь на понедельник в штабе своей партии "Гражданский договор".
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