Найдено тело восьмого погибшего при взрыве в торговом центре в Ереване

Спасатели извлекли из-под завалов торгового центра "Сурмалу" еще одно тело. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь МЧС Айк Костанян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Спасатели только что извлекли из-под завалов еще одно тело. На данный момент у нас 8 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются", — написал он.

Напомним, что в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» 14 августа погибли 8 человек, 22 числятся пропавшим. В поисках участвуют 350 спасателей, также им помогают около 150 волонтеров. Общее количество пострадавших — 61 человек. 13 пострадавших продолжают лечиться в различных больницах, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Остальные госпитализированные больные выписаны.