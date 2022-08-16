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Найдено тело восьмого погибшего при взрыве в торговом центре в Ереване

Армения Материалы 16 августа 2022 00:19 (UTC +04:00)
Найдено тело восьмого погибшего при взрыве в торговом центре в Ереване

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Спасатели извлекли из-под завалов торгового центра "Сурмалу" еще одно тело. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь МЧС Айк Костанян, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Спасатели только что извлекли из-под завалов еще одно тело. На данный момент у нас 8 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются", — написал он.

Напомним, что в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» 14 августа погибли 8 человек, 22 числятся пропавшим. В поисках участвуют 350 спасателей, также им помогают около 150 волонтеров. Общее количество пострадавших — 61 человек. 13 пострадавших продолжают лечиться в различных больницах, их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Остальные госпитализированные больные выписаны.

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