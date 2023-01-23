«Вам придется подчиниться Азербайджану» —Варданян столкнулся с реальностью в эфире BBC

БАКУ /Trend/ - В ходе передачи HARDtalk на телеканале BBC автор программы Стивен Сакур поставил беглого российского миллиардера Рубена Варданяна перед реальностью, похоронив его надежды касательно Карабаха.

«Даже правительство в Ереване говорит, что они не претендуют на то, чтобы сделать Карабах независимым государством. Здесь речь идет только о правах людей. Подразумевается, что в конечном итоге вам придется подчиниться Азербайджану», — заявил ведущий BBC.

В ответ Варданян не придумал ничего лучше, как говорить о так называемой «блокаде» и «страданиях карабахских армян».

Возможно, засланец впервые услышал такую страшную правду о том, что все его жалкие надежды будут разбиты.