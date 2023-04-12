Армянский журналист поставил под сомнение демократию в своей стране

БАКУ /Trend/ - Сегодняшняя пресс-конференция главы пресс-службы МИД России Марии Захаровой запомнилась интересным диалогом с армянским журналистом.

Так, армянский журналист задал провокационный вопрос касательно заявления Захаровой о том, что Россия содействовала деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Ссылаясь на депутатов от партии власти Армении, он подчеркнул, что никаких посреднических усилий со стороны кого-либо не было.

Захарова: Мы не умаляем прямую работу, которую проявляют стороны. Наверное, это как раз прекрасно, что стороны договариваются по самым сложным вопросам. Я сказала о нашем содействии, и, наверное, все-таки наше содействие разрешению ситуации должно комментироваться не только и может быть не столько отдельными представителями политических движений, но и представителями исполнительной власти, которые отвечают за данное направление. Эти оценки я могу разделить, не разделить, прокомментировать и т.д. А так, можно найти столько людей, столько мнений.

Журналист: Это все-таки представитель правящей партии был…

Захарова: В Армении же демократия, там у каждого есть возможность высказать свою точку зрения.

Журналист: Я немножко со скепсисом к этому отношусь.