В I квартале 2018 года экспорт грузинского вина вырос

7 апреля 2018 12:29 (UTC+04:00)

По данным Национального агентства вина, в январе-марте 2018 года из Грузии в 43 страны мира был осуществлен экспорт 17,7 миллионов бутылок вина (0,75 л.), что на 24% больше показателя того же периода 2017 года. В целом экспортировано вина стоимостью до 40,47 миллионов долларов США, рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 26%, сообщает Грузия Online.

Следует отметить увеличение экспорта, как в направлении Европы, так и Азии и традиционных рынков: Беларусь - 429% (233220), Япония - 230% (53160), Великобритания - 98% (37740), Франция - 71% (24248), Казахстан - 85% (877494), Чехия - 68% (18888), Латвия - 61% (412626), Нидерланды - 46% (21993), Германия - 38% (136222), Украина - 36% (1771928), Польша - 32% (740922), Эстония - 28% (120246), Россия - 28% (11511830), Израиль - 24% (52722), США - 3% (68620), и др.

Первая пятерка стран-экспортеров такова: Россия (11511830), Украина (1771928), Китай (1117138), Казахстан (877494), и Польша (740922).

В отчетный период экспорт вина разного объема осуществили 134 компании. В то же время в январе-марте экспортировано 3,5 миллионов бутылок (0,5 л.) бренди и 43,8 тысячи бутылок (0,5 л.) чачи. В совокупности доходы, полученные из экспорта вина, бренди, брендового спирта, и разливного вина достигли 64,8 миллионов долларов США, что на 10% больше аналогичного показателя минувшего года.

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Azernews Newspaper
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