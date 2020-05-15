Более 11 тысяч граждан Грузии вернулись на родину при содействии властей

При содействии властей Грузии более 11 тысяч соотечественников были возвращены на родину из разных стран мира в условиях пандемии коронавируса. Данные по состоянию на 15 мая приводит пресс-служба МИД Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

В связи с распространением COVID-19 внешнеполитическое ведомство Грузии в координации с диппредставительствами за рубежом активно работает над оказанием помощи своим гражданам в разных странах. По мере необходимости их обеспечивают жильем, едой и медикаментами.

По информации МИД, до сих пор помощь такого типа была оказана 20 302 гражданам Грузии.

Соотечественникам помогают в возвращении на родину сухопутным и морским путем или же, назначая специальные чартерные рейсы из разных городов, включая Берлин, Вену, Лондон, Афины, Ларнаку, Амстердам, Пекин, Рим, Париж, Тель-Авив, Барселону, Варшава, Мадрид, а также из США.

Так, например, сегодня еще более 180 граждан Грузии вернуться на родину рейсом Амстердам-Тбилиси. Большинство пассажиров рейса летят в Тбилиси транзитом – из США, Перу, Ирака, Ирландии, Катара и Франции. Среди них есть граждане с особыми потребностями, несовершеннолетние, пожилые, люди с хроническими заболеваниями и моряки.

«Как известно, для эффективного поэтапного возвращения граждан на родину, а также для оказания им помощи на местах, гражданин должен заполнить специальную заявку в электронной форме, которая опубликована на веб-сайте министерства и сайте дипломатического представительства», — напоминают в МИД.

После обработки данных, представленных в этой заявке, принимается соответствующее решение об оказании помощи.

ля возвращения соотечественников на родину на 18 мая запланирован спецрейс Ларнака-Тбилиси, на 20 мая – Афины-Тбилиси, на 22 мая – Рим-Тбилиси. Все полеты осуществит грузинская авиакомпания Georgian Airways.

Как правило, билеты поступают в онлайн-продажу за два дня до даты вылета.

По рекомендации межведомственного координационного совета, цена билетов на спецрейсы для возвращения граждан Грузии из-за границы не должна превышать 199 евро. Все пассажиры, прибывающие в Грузию, проходят обязательный 14-дневный карантин.

В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. До 22 мая в стране действует чрезвычайное положение.

По последним данным, COVID-19 в Грузии диагностирован у 667 человек. 383 пациента выздоровели, 12 человек скончались. В настоящее время в карантине находятся 3 873 человека, а под наблюдением медиков в стационарах – 404.