Гахария: Никаких жестких закрытий и ограничений больше не будет

По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, несмотря на то, что число инфицированных коронавирусом ежедневно растет, в стране больше не будет жестких ограничений и закрытий. Как пояснил премьер на сегодняшнем заседании правительства, сейчас главным приоритетом является максимально быстрое восстановление экономики и защита здоровья граждан, передает Trend со ссылкой на "Грузию онлайн".

Как отметил премьер, в последний период в Грузии наблюдается явная тенденция увеличения инфицирования, однако, ситуация полностью поддается контролю и что главное, она управляема.

«Сегодня приоритетом уже становится быстрое восстановление экономики, однако это не возможно без соблюдения определенных правил. И это простые правила: маска, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены и т.д. Это то, о чем мы всегда говорили и сегодня повторяем, что мы все должны научиться сосуществовать с вирусом. К сожалению, пока проблема вируса не будет решена глобально посредством вакцины или другого средства, невозможно, чтобы отдельно взятая страна победила вирус», - завил Гахария.

По его словам, в Грузии больше не планируется введение жестких системных ограничений.

«Хочу подчеркнуть, что никаких жестких закрытий и ограничений больше не будет. Основным компонентом нашей политики адаптации является то, что на данном этапе точечно, целенаправленно мы должны бороться с распространением вируса. Это могут быть определенные локальные ограничения, однако жесткие, системные ограничения, с помощью которых мы на первом этапе снизили мобильность, в стране повторятся, не будут», - заявил Гахария.