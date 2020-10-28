Гахария обещает за четыре года разобраться с недостатками системной инфраструктуры

С 2012 по 2020 годы правительство Грузии потратило 23 миллиарда лари (примерно $7,1 млрд) на системные инфраструктурные проекты и капитальные затраты, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария в Цаленджиха, выступая на мероприятии, связанном с осуществлением программы по газификации, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

По словам главы правительства, в ближайшие четыре года правительство Грузии потратит еще не менее 20 миллиардов лари (примерно $6,1 млрд) на системные инфраструктурные проекты.

«В 2021-2024 годах правительство Грузии потратит вдвое больше. Это деньги, которые будут потрачены на дороги, газ, воду, школы, детские сады — все, что должно приближать нашу повседневную жизнь к европейским стандартам», — сказал Георгий Гахария.

По словам премьер-министра, самой большой проблемой сегодня после дорог и газификации является обеспечение питьевой водой и ирригационной системой, которая будет решена в ближайшие четыре года.

«Это будут четыре года, когда мы наконец-то разберемся с недостатками системной инфраструктуры, это будут дороги, водоснабжение, газификация, школы, детские сады, медицинские учреждения. Мы должны сделать все, чтобы жить в экономически сильном, свободном, справедливом и европейском государстве», — заявил Гахария.