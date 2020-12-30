Нацбанк: Общий внешний долг Грузии составил 19,7 млрд долларов

По данным Национального банка, общий внешний долг Грузии на 30 сентября 2020 года составил 19,7 миллиарда долларов (64,7 миллиарда лари), что составляет 120,4 процента ВВП за последние четыре квартала, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В третьем квартале 2020 года общий внешний долг Грузии увеличился на 781,5 миллиона долларов. Из этой суммы задолженность, связанная с изменениями операционной деятельности, увеличилась на 584,3 млн долларов, а задолженность, обусловленная изменением цен, обменного курса и прочими изменениями, увеличилась на 83,3 млн долларов, 48,9 млн долларов и 65,0 млн долларов соответственно.

По данным Нацбанка, государственный внешний долг составил 8,9 миллиарда долларов (29,3 миллиарда лари), что составляет 54,6 процента ВВП.

Из этой суммы долг перед государственным сектором составляет 6,8 миллиарда долларов (22,2 миллиарда лари; 41,4 процента ВВП), обязательства Национального банка - 457,8 млн долларов (1,5 млрд; 2,8 процента ВВП), а государственные облигации и займы - 794,9 млн долларов (2,6 млрд лари; 4,9 процента ВВП) и 904,4 млн долларов (3,0 млрд лари; ВВП) соответственно. 5,5 процента).

При этом, по данным Национального банка, внешний долг банковского сектора составил 4,4 миллиарда долларов США (14,6 миллиарда лари; 27,2 процента ВВП).