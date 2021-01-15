Экспорт из Грузии упал на 12%

На фоне пандемии торговля в Грузии продолжает падать – грузинскую продукцию в 2020 году вывезли на сумму более 3,3 миллиарда долларов, что на 12% меньше по сравнению с 2019 годом. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Импорт в 2020 году составил более 8 миллиардов долларов, что на 15,9% меньше по сравнению с 2019 годом.

Внешнеторговый оборот в 2020 году в целом снизился на 14,8% по сравнению с 2019 годом и составил более 11,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли).