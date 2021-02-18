Премьер Грузии ушел в отставку
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на специальном брифинге в четверг объявил о своем решении уйти в отставку, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Глава правительства принял решение на фоне политического кризиса в стране.
"Я принял решение покинуть занимаемую должность. Безусловно, я верю и хочу верить, что этот шаг будет способствовать снижению поляризации в нашей стране. Так как я уверен, что поляризация и противостояние между нами – самый большой риск для будущего нашей страны, экономического развития и кризиса любого вида", - заявил Гахария.
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