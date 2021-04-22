В аэропортах Грузии появятся камеры распознавания лиц

Современную систему распознавания лиц получил в свое пользование Центр управления общественной безопасностью "112" Министерства внутренних дел Грузии. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает МВД.

Камеры распознавания лиц будут установлены на пограничных контрольно-пропускных пунктах, в частности, в международных аэропортах. Задача системы – контролировать поток как прибывающих, так и отбывающих пассажиров, что обеспечит высокий уровень безопасности.

Оборудование, переданное центру "112", приобретено в рамках проекта Евросоюза "ЕС в поддержку безопасности, подотчетности и борьбы против преступности в Грузии" (SAFE), которое осуществляет Международная организация миграции (IOM – The International Organization for Migration).

В сообщении ведомства отмечено, что цель проекта – укрепление потенциала правительства Грузии в области управления границами и миграцией, предусмотренного Планом действий по либерализации визового режима, согласованным ЕС и Грузией.

На прошлой неделе 30 внедорожников, стоимостью более 3,3 миллиона долларов, от Евросоюза получила Пограничная полиция Грузии. Всего в рамках проекта грузинские пограничники получили 40 автомобилей высокой проходимости, а также средства связи.