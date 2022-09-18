За год число сделок с квартирами в Тбилиси выросло на 26%

В августе число сделок с квартирами в Тбилиси достигло 3 689, что на 26% больше данных за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает консалтинговая компания Colliers Georgia, которая занимается услугами в сфере недвижимости, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

В целом рынок квартир в грузинской столице за год вырос на 44%, примерно до 190 миллионов долларов.

Число сделок с квартирами в новостройках в августе увеличилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В случае вторичного жилья, рост составил 10%.

Статистика Colliers Georgia свидетельствует о значительном увеличении спроса на недвижимость премиум-сегмента в Тбилиси – в августе число сделок с такими квартирами выросло на 153%. По квартирам в новостройках среднего сегмента спрос за год удвоился. Что касается эконом-сегмента, то количество сделок увеличилось на 11%.

Средняя стоимость новых квартир в более широком центре города за год увеличилась на 13%. В пригороде Тбилиси цены выросли на 9%, а в центре – на 16%.

Что касается вторичного жилья, в центре города и пригороде за год квартиры подорожали на 12%. В более широком центре стоимость вторичного жилья в августе увеличилась на 14%.