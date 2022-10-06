Туризм в Грузии приближается к допандемийным показателям

Показатели числа визитов международных путешественников за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года восстановлены на 53,8%, а туризма – на 67,8%. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении министерства экономики Грузии.

По данным министерства, за 9 месяцев 2022 года международные путешественники посетили Грузию около 3,9 миллиона раз, при этом число туристических визитов составило около 2,7 миллиона.

В сентябре 2022 года иностранцы посетили Грузию 636,2 тысячи раз, что составляет 69,4% от аналогичного показателя 2019 года. При этом 452,2 тысячи визитов были туристическими, что означает восстановление показателей на 84% по сравнению с сентябрем 2019 года.

В среднем по данным экономики каждый визитер проводит в Грузии 6,3 ночи, а тратит на треть больше, чем в 2019 году – 2,6 тысячи лари.

В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.

В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.

В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.