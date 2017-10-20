Представители КНДР и США решили не встречаться на конференции по нераспространению

Директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что не планирует встречаться с представителями США в рамках своего пребывания в Москве, передает агентство Интерфакс.

"Я не планирую таких встреч", - сказала она журналистам, отвечая в пятницу на соответствующий вопрос.

Дипломат добавила, что не планирует встречаться и с представителями делегации Южной Кореи.

Цой Сон Хи принимает участие в конференции по нераспространению, проходящей в Москве

Бывший замгоссекретаря США Уэнди Шерман сообщила "Интерфаксу", что также не планирует контактов с главой департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи на конференции по нераспространению в Москве.

Накануне южнокорейское агентство "Ренхап" сообщало о возможности встречи Цой Сон Хи с бывшим первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, принимавшей участие в переговорах по иранскому атому, и бывшим специальным советником Госдепартамента по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения Робертом Айнхорном "на полях" московской конференции.

Кроме того, осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что в конференции примет участие представитель МИД Южной Кореи. Таким образом, представители КНДР и Южной Кореи уже второй раз за последнюю неделю примут участие в одном и том же мероприятии.