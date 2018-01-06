Малайзия согласилась возобновить поиски пропавшего в 2014 году Boeing

6 января 2018 11:53 (UTC+04:00)

Малайзийское правительство согласилось возобновить поиски пропавшего без вести в марте 2014 года лайнера MH370 в сотрудничестве с американской компанией Ocean Infinity, сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на электронное сообщение, направленное родственникам пассажиров исчезнувшего лайнера, передает РИА Новости.

"Правительство Малайзии привлекло Ocean Infinity провести дальнейшие поисковые операции для MH370", — приводит телеканал отрывок из сообщения.

Также родственникам пассажиров сообщили, что поисковое судно вышло в "зону поисков" во вторник.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.

В середине января прошлого года поиски пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370 были официально приостановлены. Позже власти Малайзии разрешили частным лицам и организациям проводить поиск обломков.

Американская компания Ocean Infinity в начале августа прошлого года предложила свои услуги в проведении поисковой операции родственникам пассажиров пропавшего лайнера. Компания занимается исследованиями морского дна и проводит поиски на большой глубине с использованием аппаратуры, работающей в автономном режиме, сотрудничает с частными корпорациями и исследовательскими проектами. Компания согласилась взять плату за услуги только в случае обнаружения корпуса лайнера.

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Azernews Newspaper
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