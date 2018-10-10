МИД КНР: встреча замминистров в Москве стала залогом мирного решения проблемы КНДР

Трехсторонняя встреча на уровне заместителей министров иностранных дел России, Китая и КНДР в Москве стала важным сигналом того, что проблема Корейского полуострова будет решаться исключительно мирными - политическими и дипломатическими - методами. Такую оценку встрече дал официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает в среду ТАСС.

"Эти переговоры имели важное значение, поскольку стали сигналом того, что урегулирование проблемы Корейского полуострова должно осуществляться политическими и дипломатическими методами, - отметил он. - Все три стороны считают, что необходимо обеспечить сбалансированный процесс мирной денуклеаризации полуострова и формирование для этого соответствующих механизмов".

По словам дипломата, участники консультаций высказались положительно по поводу позитивных изменений в межкорейских отношениях. "Они также выступили в поддержку дальнейшего непрерывного продвижения диалога между Вашингтоном и Сеулом", - добавил Лу Кан.

Официальный представитель МИД подчеркнул, что успешное решение корейской проблемы также зависит от активного содействия всех заинтересованных сторон.

Трехсторонние консультации в Москве, по итогам которых было принято совместное коммюнике, состоялись 9 октября на фоне прошедшего 7-8 октября визита в Пхеньян и Пекин госсекретаря США Майкла Помпео. Американскому дипломату удалось достичь договоренности с лидером КНДР Ким Чен Ыном о создании рабочей группы по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, а также о возможности проведения второго американо-северокорейского саммита.

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