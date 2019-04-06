Концерн BMW решил отложить в резервный фонд €1 млрд после обвинений в сговоре

6 апреля 2019 11:23 (UTC+04:00)

Германский автоконцерн BMW создаст резервный фонд в объеме €1 млрд для того, чтобы иметь свободные средства на выплаты по возможному штрафу от Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на Агентсво ТАСС

В концерне полагают, что ЕК в конечном итоге выдвинет финансовые претензии "в значительном объеме". "В этой связи BMW Group по итогам проверки претензий создаст резерв объемом предварительно в €1 млрд", - отмечается в пресс-релизе. Одновременно с этим BMW хочет "в случае необходимости защищаться всеми возможными правовыми средствами".

Ранее ЕК обвинила три концерна - BMW, Daimler и VW в картельном сговоре с целью сдерживания разработки технологий очистки выхлопных газов автомобилей на европейском рынке. Теперь Еврокомиссия ожидает от компаний ответа на предъявленные им претензии. Окончательно степень вины компаний определит антимонопольное расследование, которое еще продолжается. Сроки его завершения Еврокомиссия пока не называет.

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