В Демократической Республике Конго от Эболы с июля 2018 года умерли более 700 человек

Число жителей Демократической Республики Конго (ДРК), умерших от лихорадки Эбола с конца июля 2018 года, превысило 700, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Ситуация на пятницу, 5 апреля 2019 года: всего 1117 случаев [заболевания], в том числе 1051 подтвержденный и 66 вероятных, - отмечается в сообщении. - Умерли 702 человека, 339 выздоровели". Расследуются 295 подозрительных случаев. В течение суток 4 апреля были выявлены 10 заболевших и семь умерших от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). С 8 августа вакцинацию прошли 95 127 человек.

В распространенном в Женеве в пятницу информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала "значительный рост" заболеваемости лихорадкой Эбола в ДРК за последние несколько недель. С 13 марта по 2 апреля было зарегистрировано 172 подтвержденных случая БВВЭ, то есть в среднем более 57 в неделю. В конце февраля - первой половине марта заболеваемость была существенно ниже: в среднем 25 случаев в неделю.

По мнению ВОЗ, рост заболеваемости "высвечивает проблемы", с которыми сталкиваются медицинские работники, ведущие борьбу с опасной болезнью. Жители некоторых общин близ городов Бутембо и Катва с недоверием относятся к противовирусным мероприятиям. При этом в других районах, по свидетельству ВОЗ, наоборот, "снизилось сопротивление присутствию медицинских работников". Риск дальнейшего распространения БВВЭ расценивается экспертами как "очень высокий" на национальном и региональном уровне, и как "низкий" на глобальном уровне.

Эбола передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются внезапная лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК уже десятая. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

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