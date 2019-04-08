Первые женщины — воздушные диспетчеры начали работать в Саудовской Аравии

8 апреля 2019 12:12 (UTC+04:00)

Первые одиннадцать женщин-авиадиспетчеров приступили к работе в аэропорту Джидды в Саудовской Аравии, сообщает в понедельник издание Saudi Gazette, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее все они прошли первую в своем роде тренировочную программу, которая готовит женщин к работе воздушными диспетчерами в королевстве. В настоящее время аналогичную подготовку проходят еще пятнадцать саудовских женщин.

"Компания принимает на работу женщин в различных сферах, чтобы внести свой вклад в "Видение-2030" и чтобы увеличить участие саудовских женщин на рынке труда", — заявил на торжественной церемонии главный исполнительный директор Saudi Air Navigation Services Раян Тарабзони.

Рассчитанная на один год программа подготовки женщин — воздушных диспетчеров включает тринадцать предметов, среди которых физика, математика, авиационная терминология, а также ряд базовых тренировочных курсов воздушных диспетчеров.

Программы реформ наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана "Видение-2030" (Saudi Vision 2030) направлена на снижение зависимости экономики страны от нефти, развитие частных секторов экономики, в том числе здравоохранения, образования, инфраструктуры, отдыха и туризма.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Интересное 09:57
Девять человек погибли при атаке ВВС коалиции в Йемене
Арабские страны 7 апреля 20:52
Обсуждены перспективы развития отношений между армиями Азербайджана и Саудовской Аравии
Политика 7 апреля 18:47
МАГАТЭ призвало Эр-Рияд подписать соглашение о всеобъемлющих гарантиях
В мире 6 апреля 02:29
Саудовская Аравия может поддержать финансирование газопроводного проекта ТАПИ
Туркменистан 5 апреля 01:00
Израиль может построить у своих берегов искусственный остров
В мире 4 апреля 15:59
Лента новостей
Крупнейшая корпорация в Азербайджане о планах на ближайшие месяцы 2019 года
Бизнес 14:24
В Великобритании выдают новые загранпаспорта без символики ЕС
В мире 14:23
Минобороны: Армия Азербайджана сможет думать о мире только после освобождения земель от оккупации
Политика 14:19
Азербайджанские гимнастки привезли из Польши 5 медалей (ФОТО)
Общество 14:10
Ученые выяснили, как глобальное потепление повлияет на северных оленей
В мире 14:07
Азербайджан отменил пошлины на импорт лука
Бизнес 14:02
Кредитование регионов Азербайджана выросло
Финансы 13:59
В древнем некрополе в Геранбое обнаружены богатые образцы материальной культуры
Общество 13:50
"КТК-Казахстан" закупает кабель
Тендеры 13:43