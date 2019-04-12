В Пакистане не менее 16 человек погибли при взрыве

12 апреля 2019 09:08 (UTC+04:00)

По меньшей мере 16 человек погибли, 13 получили ранения в результате взрыва в городе Кветта на западе Пакистана, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным телеканала, заместитель главного инспектора Абдул Раззак Чима подтвердил смерть 16 человек. Сообщается, что еще 13 человек получили ранения, все пострадавшие госпитализированы.

По данным властей, число жертв взрыва может вырасти. На месте взрыва сейчас работают полиция и службы спасения.

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