Совбез ООН продлил мандат миротворцев на границе Судана и Южного Судана

12 апреля 2019 20:13 (UTC+04:00)

Совет безопасности ООН в пятницу продлил мандат миротворческой миссии на границе Судана и Южного Судана до 15 октября 2019 года, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

За соответствующее решение единогласно проголосовали члены совета.Согласно тексту резолюции, количество миротворцев сокращается на 557 человек (год назад было более 4,5 тысяч миротворцев).

Кроме того, данное продление мандата миссии, образованной в 2011 году, будет последним, если стороны конфликта не предпримут конкретных мер, изложенных в резолюции.

В частности, они должны вывести вооруженные формирования из обозначенных зон, организовать работу пропускных пунктов на границе и приступить к процессу демаркации границы.

Миссия миротворцев призвана урегулировать конфликт в богатом нефтью районе Абьей – спорной территории между Суданом и Южным Суданом (образован в 2011 году). В 2011 году Совет Безопасности ООН учредил Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА). Персонал операции должен контролировать очаг напряженности на границе между севером и югом и содействовать доставке гуманитарной помощи, а также уполномочен применять силу для защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций в Абьее.

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