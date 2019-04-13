Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

13 апреля 2019 14:04 (UTC+04:00)

Япония выразила протест послу США в этой стране в связи с сообщениями об убийстве американским военнослужащим японки на острове Окинава, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее в тот же день появились сообщения о том, что в одной из квартир в городе Тятан найдены мертвыми американский военный и японская женщина. Американец, предположительно, убил японку и покончил жизнь самоубийством.

По данным внешнеполитического ведомства, заместитель главы МИД Японии Такэо Акиба заявил по телефону послу США Уильяму Хагерти, что "крайне огорчен" случившимся и выражает решительный проест. Японский дипломат потребовал от Соединенных Штатов сотрудничества в расследовании обстоятельств убийства, укрепления дисциплины американских военных и предотвращения подобных случаев в будущем.
В ответ посол Хагерти выразил свое "глубокое сожаление", пообещал всестороннее сотрудничество с японскими властями и заявил о недопустимости таких инцидентов.

Как сообщило агентство Киодо, предполагаемый убийца служил в штабе войск США на Окинаве.
По данным общественности Окинавы, американские военные совершили более 5,8 тысячи преступлений на островах этой префектуры после передачи их под суверенитет Японии в 1972 году. Причем 571 инцидент с участием американцев на Окинаве попадает под определение "тяжких преступлений".

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