Nissan сократил прогноз по чистой прибыли за 2018 финансовый год почти на $830 млн

24 апреля 2019 16:08 (UTC+04:00)

Японский автомобильный концерн Nissan сократил прогноз по чистой прибыли за 2018 финансовый год (завершился 31 марта 2019 года) почти на 90 млрд иен (около $827 млн по текущему курсу), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Сообщается, что новый прогноз по чистой прибыли за 2018 финансовый год составил 319 млрд иен ($2,9 млрд ). Чистая прибыль концерна в 2017 финансовом году составляла 746,89 млрд иен (около $6,7 млрд).

Таким образом, чистая прибыль концерна в 2018 финансовом году может сократиться более чем в два раза.

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