Церкви Шри-Ланки возобновят воскресные службы с 5 мая

30 апреля 2019 12:39 (UTC+04:00)

Первые после серии терактов воскресные церковные службы пройдут в католических церквях Шри-Ланки 5 мая, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Ранее власти страны рекомендовали церквям на острове отказаться от религиозных собраний до улучшения условий безопасности в стране. На прошлой неделе Совет национальной безопасности отменил занятия в школах и университетах Шри-Ланки до 6 мая.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. Ранее сообщалось о 359 жертвах, однако позднее выяснилось, что эти данные были ошибочно завышены медиками. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.

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