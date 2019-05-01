США и "Талибан" хотят достичь соглашения о выводе войск

Делегации США во главе со спецпосланником Залмаем Халилзадом и афганского движения "Талибан" в среду начнут новый раунд переговоров в Катаре, чтобы достичь соглашения о выводе американских войск из Афганистана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Согласно сообщению, Халилзад встретился в среду с главой политического офиса "Талибана" муллой Абдул Гани Барадаром, они обменялись мнениями по поводу мирного решения афганской проблемы.

Как отметил после этого Барадар, "крайне важно, чтобы два ключевых пункта предыдущей встречи (полный вывод иностранных сил из Афганистана и предотвращение использования Афганистана для причинения вреда другим) были окончательно согласованы. Это откроет путь для решения других аспектов проблемы, которые мы не можем обсуждать без этих договоренностей. На встрече было подтверждено, что переговоры должны возобновиться сегодня (в среду), и что упомянутые вопросы должны дополнительно интенсивно обсуждаться, чтобы можно было достичь соглашения по всем вопросам, включая вывод иностранных войск".

Власти Катара пока не подтвердили РИА Новости информацию о начале нового раунда переговоров в Дохе. "Пока нет никакой информации", - сказал агентству представитель офиса правительства Катара по связям с общественностью.

Прошлый раунд переговоров между американцами и "Талибан" прошел в марте. Стороны отмечали его плодотворность, но он не привел к подписанию соглашения о временных рамках вывода американских войск из Афганистана. После этого много раз назывались новые сроки проведения переговоров, в частности, они должны быть пройти во время всеафганского диалога в Дохе в апреле. Однако позиция афганского правительства помешала созыву всеафганской конференции в Катаре с участием представителей движения "Талибан".

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