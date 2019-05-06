В Литве началось досрочное голосование на президентских выборах и двух референдумах

6 мая 2019 09:39 (UTC+04:00)

Досрочное голосование назначенных на 12 мая президентских выборах началось в понедельник в Литве. Одновременно граждане досрочно голосуют на референдумах о введении двойного гражданства и сокращении депутатского корпуса в парламенте со 141 до 121 депутата, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Здесь голосуют те, кто по тем или иным причинам не смогут прийти к избирательным урнам в будущее воскресенье", - отметила председатель комиссии Лаура Матьёшайтите.

Досрочное голосование обычно проводится в течение двух дней. На этих выборах принято решение продлить его до пяти дней. "Досрочно избиратели смогут голосовать до пятницы. Это сделано для того, чтобы максимально облегчить гражданам возможность волеизъявления на выборах президента страны и по вынесенным на референдумы важным вопросам государственной жизни", - отметила Матьёшайтите.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. По мнению экспертов и данным социологических опросов, фаворитами президентской гонки являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 43-летняя экс-министр финансов, депутат парламента Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Глава Литовской Республики избирается прямым тайным голосованием сроком на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Консерваторы и лейбористы терпят поражение на региональных выборах в Англии
В мире 3 мая 13:45
В Англии и Северной Ирландии начались выборы в местные органы власти
В мире 2 мая 10:12
В Казахстане еще один претендент на пост президента начал сбор подписей
Центральная Азия 30 апреля 10:15
Обама был против участия Байдена в выборах 2016 года
В мире 29 апреля 10:27
Трамп оценил соперников на президентских выборах 2020 года
В мире 26 апреля 16:04
Минэнерго Узбекистана рассказало о международном форуме Power Uzbekistan 2019, с участием Азербайджана (Эксклюзив)
Энергетика 25 апреля 15:11
Лента новостей
В Азербайджане экзамен по приему на госслужбу успешно сдали 17 человек
Общество 10:02
Вице-премьер Госсовета Китая поедет на встречу в США на три дня позже
В мире 10:00
METAK планирует расширить географию экспорта
Бизнес 09:54
Банковские металлы в Азербайджане дорожают
Финансы 09:38
Всемирный банк дал Таджикистану $50 млн для борьбы с разрушительными опасностями
Центральная Азия 09:37
Анкара, Баку и Москва подпишут меморандум по развитию грузоперевозок по ж/д БТК
Бизнес 09:37
Начальник Генштаба ВС Беларуси прибыл в Азербайджан
Политика 09:32
В Бишкеке мужчина спрыгнул с 8 этажа, утверждая, что человек в доме заставляет его совершить самоубийство
Центральная Азия 09:32
Каким специальностям отдано предпочтение во время приема студентов в Азербайджане в текущем году?
Общество 09:30