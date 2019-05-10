Министры сельского хозяйства стран G20 на встрече в Японии обсудят проблемы отрасли

10 мая 2019 12:14 (UTC+04:00)

Министры сельского хозяйства государств Группы двадцати (G20) на предстоящей встрече, которая состоится 11-12 мая в городе Ниигата, обсудят стоящие перед отраслью новые вызовы. Об этом в пятницу заявил министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори Ёсикава, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы хотели бы обсудить новые вызовы, стоящие перед мировым сельским хозяйством, и найти для них соответствующие решения", - подчеркнул он. Глава японского сельскохозяйственного ведомства также отметил, что намеревается провести отдельные встречи со своими китайским и южнокорейским коллегами, чтобы обсудить вопрос снятия частичного продуктового эмбарго, которое эти страны ввели в отношении Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Встреча министров сельского хозяйства стран G20 пройдет 11-12 мая. Основная тема сельскохозяйственной "двадцатки" в этом году - "На пути к устойчивому агропищевому сектору - современные проблемы и позитивные практики". Как сообщили ТАСС организаторы встречи, ее участники также рассчитывают обсудить вопросы развития и поощрения инноваций в области технологий и человеческих ресурсов, цифровое сельское хозяйство, развитие и применение современных технологий в отрасли. От России во встрече принимает участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

Саммит G20 состоится 28-29 июня в Осаке. Это будет первый форум такого рода на территории Японии.

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