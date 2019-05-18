В Ливии два человека погибли при нападении террористов

18 мая 2019 12:53 (UTC+04:00)

Два человека погибли и шестеро были похищены в результате нападения террористов на юго-западе Ливии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Согласно предварительной информации, два человека были убиты и шесть человек были похищены в результате террористической атаки, нацеленной на КПП нефтяного месторождения Зелла, принадлежащего (ливийской нефтяной - ред.) компании Zueitina на юго-западе страны", - сказал собеседник агентства.

Глава охраны нефтяных объектов бригадный генерал Наджи аль-Магриби уточнил, что атака была нацелена на КПП, который находится в 20 километрах от нефтяного месторождения Зелла.
Месторождение Зелла расположено в 20 километрах к северо-западу от одноименного города, оно было закрыто последние несколько лет в связи с нападениями террористических организаций на ливийские нефтяные месторождения. Сотрудники работают посменно, чтобы защитить месторождение от вандализма и кражи.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агили Салеха, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на столицу для ее "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В настоящее время в районе столицы Ливии продолжаются позиционные бои. По данным ВОЗ, число погибших в результате боев превысило 450 человек, более 2,1 тысячи получили ранения.

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