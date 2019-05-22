Власти Индонезии советуют туристам избегать мест скопления людей

Министерство туризма Индонезии рекомендует туристам избегать мест скопления людей в центре Джакарты, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"За объявлением результатов общих выборов в Индонезии 21 мая последовали массовые протесты в некоторых районах центральной Джакарты, вызвавшие перекрытие дорог и частичное нарушение работы транспорта. В связи с этой ситуацией, министерство туризма рекомендует всем туристам, направляющимся или в данный момент находящимся в Джакарте, избегать мест массового скопления людей рядом с "Медан Мердека", улицами M. Х. Тамрин, Судирман, Танах-Абанг", - сообщается в заявлении.

Также стало известно, что крупнейший частный банк страны Bank Central Asia (BCA) закрыл некоторые из своих точек в центре города из соображений безопасности.

"Мы закрыли только небольшое число наших филиалов, расположенных в районах, в которых невозможно вести работу", - приводит газета слова представителя банка Яна Хендры. Он добавил, что электронные банковские услуги и 99% филиалов по всей стране работают в штатном режиме.

Газета добавляет, что несколько кинотеатров в центре города из соображений безопасности прекратили свою работу. Также был закрыт комплекс Совета народных представителей в столичном районе Сенаян. Секретариат совета выпустил заявление, рекомендующее всем сотрудникам не находиться на территории комплекса с 22 по 26 мая.

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