В Греции появился первый дайвинг-парк

Первый дайвинг-парк появился в популярном среди туристов месте в Греции, сообщает греческое министерство энергетики и окружающей среды, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Отмечается, что для парка выделен морской район в муниципалитете Южная Кинурия на востоке Пелопоннеса.

Его площадь - 1 704 квадратных километров в Ормос-Тирос в Аркадии, приморской деревне на побережье Арголидского залива. Управление дайвинг-парком передано местной власти.

Выделение района как зоны подводного отдыха поможет продвижению туризма в стране и области, создаст ему особую привлекательность, говорится в сообщении министерства.

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