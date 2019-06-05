Google оспорила штраф Еврокомиссии в €1,49 млрд за нарушение норм конкуренции

Google во вторник подала в Европейский суд общей юрисдикции апелляцию на решение Еврокомиссии, ранее оштрафовавшей американскую корпорацию на €1,49 млрд за нарушение норм конкуренции при размещении рекламы в интернете и ее выделении при поиске в сети. О подаче апелляции, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду газета The Daily Telegraph.

Решение Еврокомиссии было оглашено 20 марта. Предметом разбирательства стало размещение контекстной рекламы клиентов Google на поисковых страницах веб-сайтов - партнеров американской компании. Соглашения об использовании сервиса Google AdSense for Search с 2006 года содержали статьи об эксклюзивности права на рекламу, которые прямо запрещали партнерам Google размещать на своих страницах с результатами поиска рекламу от конкурентов Google. Это и вызвало претензии со стороны Еврокомиссии.

Антимонопольное дело по AdSense было четвертым, которые ЕК возбудила против Google за последние пять лет. Google оспаривает решения, вынесенные ЕК и по другим делам.

Google - американская публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).

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