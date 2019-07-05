Малайзия запретила экспорт морского песка

5 июля 2019 06:26 (UTC+04:00)

Власти Малайзии ввели запрет на экспорт морского песка, который преимущественно используется для создания искусственных насыпных территорий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в пятницу газета The Straits Times, цитируя министра водных, земельных и природных ресурсов Хавьера Джаякумара.

По его словам, "данное решение обусловлено необходимостью защиты окружающей среды и не имеет под собой никакой политической подоплеки". "Еще в мае прошлого года, когда к власти пришло новое правительство, встал вопрос о введении такого запрета", - заявил министр.

Глава ведомства также отметил, что Малайзия продолжит экспорт в Индию, Китай и Сингапур речного песка, который используется, в частности, для производства цемента. "Морской же песок необходим сейчас только для внутреннего пользования", - добавил он.

Основным покупателем до недавнего времени выступал Сингапур, который пытается расширять сухопутное пространство исключительно за счет насыпных территорий, что вызывает серьезное беспокойство в Куала-Лумпуре. Одним из главных подобных проектов в Сингапуре в настоящее время является строительство нового морского порта Туас, который должен стать самым крупным в мире.

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