США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17

19 июля 2019 03:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг в ходе переговоров в Вашингтоне обсудили вопрос о расследовании катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

При этом в заявлении ничего не сказано о том, что США так до сих пор и не обнародовали спутниковые снимки, относящиеся ко времени катастрофы, на чем давно настаивает Россия.

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