НАТО призвала Иран освободить захваченные суда и членов их экипажей

Организация Североатлантического договора (НАТО) осуждает захват Ираном двух нефтяных танкеров и призывает иранские власти освободить суда и членов их экипажей, сообщается в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы осуждаем захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе. Это представляет собой явный вызов международной свободе навигации. Мы призываем Иран немедленно освободить суда и членов их экипажей. Соединенное Королевство дало ясно понять, что в его приоритетах урегулирование ситуации посредством диалога и дипломатии. НАТО поддерживает все дипломатические усилия по урегулированию этой ситуации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил, что в минувшие выходные задержал в районе Персидского залива иностранное судно с контрабандным топливом. На борту судна, название которого не упоминалось, находились 12 иностранцев, национальная принадлежность которых не указывалась, как и то, к какой стране относится судно.

Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

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