Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации

21 июля 2019 05:21 (UTC+04:00)

Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера говорили о том, что Россия в смысле отсутствия института репутации - удивительная страна. Вообще никого не волнует, что человек натворил в прошлом", - написала телеведущая.

В качестве примера она привела историю своего знакомого, рассказавшего, что проворовавшегося в ресторане сомелье взяли на новую работу, несмотря на проступок.

"Я знаю людей, которые "кидали" партнеров, и это не мешало им строить новый бизнес, знаю тех, кто публично признавался аферистом и сидел за мошенничество, но потом опять "всплывал"", - заявила Собчак.

"Не могу понять, почему именно в России настолько не важна ничья репутация", - заключила телеведущая.

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