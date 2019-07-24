В Пакистане два человека погибли при взрыве бомбы

24 июля 2019 05:15 (UTC+04:00)

По меньшей мера два человека погибли, еще 16 пострадали в результате взрыва бомбы в пакистанском городе Кветта, сообщает издание Dawn со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Представитель полиции заявил, что злоумышленники установили взрывное устройство на мотоцикл и припарковали его около аптеки. Пострадавших доставили в больницы. Проводится расследование.

Расположенная близ афганской границы Кветта - крупнейший город провинции Белуджистан.

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