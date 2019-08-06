Белые медведи на Чукотке вышли к людям с "опозданием" на месяц

Первые белые медведи в этом году были замечены у поселков на Чукотке в конце июля, что на месяц позже обычного, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Первые медведи были замечены у Рыркайпия неделю назад. 28 июля молодой самец вышел на мыс Вэбера и направился в поселок. Патрульные быстро отогнали зверя. Чуть позже в пяти километрах, около поселка Мыс Шмидта, появилась самка с двумя медвежатами. Еще два медведя вышли на мыс Кожевникова. Один из них – пятилетний самец – два дня подряд приходил в поселок. Его также приходилось отгонять ракетницами и сигналами охотника", - говорится в сообщении.

Как пояснила руководитель "Медвежьего патруля" в селе Рыркайпий Татьяна Миненко, обычно белые медведи выходят к людям в начале июля, но в этом году из-за большого количества льда они появились на месяц позже. В настоящее время патруль выгоняет из поселка по 2-3 медвежонка ежедневно.

"Численность их может увеличиться до 25-30 особей. Но и это может быть не предел. Всё зависит от ледовой обстановки на море. Если льда нет, одновременно на берегу может быть и 25 животных, и больше. Если же лед на море есть и его много, медведи могут дрейфовать мимо, и на берегу их будет меньше", - приводит WWF России словам Мироненко.

"Жители отмечают, что звери часто приходят в посёлок и "ведут себя как дома", хотя для них "это не типичное поведение на побережье".", - говорится в сообщении.

Медвежий патруль - специальная программа WWF России, в рамках которой в течение десяти лет на Чукотке работают специалисты, которые не позволяют возникать конфликтам между полярными хищниками и людьми.

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