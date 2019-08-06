Белые медведи на Чукотке вышли к людям с "опозданием" на месяц

6 августа 2019 05:45 (UTC+04:00)

Первые белые медведи в этом году были замечены у поселков на Чукотке в конце июля, что на месяц позже обычного, говорится в сообщении Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Первые медведи были замечены у Рыркайпия неделю назад. 28 июля молодой самец вышел на мыс Вэбера и направился в поселок. Патрульные быстро отогнали зверя. Чуть позже в пяти километрах, около поселка Мыс Шмидта, появилась самка с двумя медвежатами. Еще два медведя вышли на мыс Кожевникова. Один из них – пятилетний самец – два дня подряд приходил в поселок. Его также приходилось отгонять ракетницами и сигналами охотника", - говорится в сообщении.

Как пояснила руководитель "Медвежьего патруля" в селе Рыркайпий Татьяна Миненко, обычно белые медведи выходят к людям в начале июля, но в этом году из-за большого количества льда они появились на месяц позже. В настоящее время патруль выгоняет из поселка по 2-3 медвежонка ежедневно.

"Численность их может увеличиться до 25-30 особей. Но и это может быть не предел. Всё зависит от ледовой обстановки на море. Если льда нет, одновременно на берегу может быть и 25 животных, и больше. Если же лед на море есть и его много, медведи могут дрейфовать мимо, и на берегу их будет меньше", - приводит WWF России словам Мироненко.

"Жители отмечают, что звери часто приходят в посёлок и "ведут себя как дома", хотя для них "это не типичное поведение на побережье".", - говорится в сообщении.

Медвежий патруль - специальная программа WWF России, в рамках которой в течение десяти лет на Чукотке работают специалисты, которые не позволяют возникать конфликтам между полярными хищниками и людьми.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Канаде турист с ножом сумел отбиться от нападения медведя гризли
Другие страны 31 июля 14:32
В США медведь сел в машину и разбился
В мире 9 июля 23:35
Американец стал очевидцем схватки медведей у себя во дворе (ВИДЕО)
США 11 мая 07:04
Узбекистан и Россия обсудили создание информационных систем
ИКТ 19 октября 2018 11:19
На Чукотке зафиксировали необычно большое скопление белых медведей
Россия 2 октября 2017 07:18
В Куре обнаружен мертвый медведь
Грузия 30 июня 2015 17:18
Лента новостей
Взрывы на горящем складе Минобороны под Ачинском утихли
В мире 05:49
В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
В мире 05:34
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 2,5 километра
В мире 05:22
В Гаити 11 человек погибли в результате ДТП
В мире 04:55
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В мире 04:30
В двух округах Магаданской области объявили режим ЧС из-за сильных дождей
В мире 04:22
Мексика примет участие в расследовании стрельбы в Техасе
В мире 04:17
На Земле ожидаются магнитные бури
Общество 04:00
В США задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
В мире 03:35