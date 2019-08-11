Названа основная причина развития рака груди

11 августа 2019 11:25 (UTC+04:00)

Каждый третий случай ишемической болезни сердца связан с недостатком физической активности. Об этом написал в Facebook заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным Всемирной организации здравоохранения, отсутствие физической активности является причиной примерно 6% смертей в мире, напомнил он.

"Если говорить о конкретных заболеваниях, то до 25% рака груди и кишечника, 27% диабета и примерно 30% ишемической болезни сердца может быть объяснено отсутствием физической активности".

Замминистра отметил, что физическая активность – необходимая часть жизни каждого человека.

При этом нагрузка должна быть рациональной и "ни в коем случае не травматичной".

Салагай добавил, что регулярные занятия физкультурой способствуют сокращению риска гипертонии, сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний, депрессии, а также улучшению общего самочувствия

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