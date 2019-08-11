В Йемене в ходе столкновений погибли не менее 40 человек

11 августа 2019 14:58 (UTC+04:00)

По меньшей мере 40 человек погибли, 260 получили ранения в результате столкновений, начавшихся несколько дней назад в городе Аден на юге Йемена, говорится в распространенном заявлении гуманитарного координатора ООН в Йемене Лиз Гранде, передает Trend.

Источник в военном госпитале Басхейб ранее сообщил РИА Новости, что всего с момента начала столкновений в Адене в больницы были доставлены восемь погибших и 61 раненый.

В заявлении гуманитарного координатора ООН сообщается, что по меньшей мере 40 человек погибли, 260 пострадали в ходе начавшихся 8 августа столкновений.

"Наша главная забота прямо сейчас - отправить медицинские группы, чтобы спасти раненых. Мы также очень обеспокоены сообщениями, что у мирных жителей, запертых в своих домах, заканчиваются запасы еды и воды", - сообщила Гранде.

Кроме того, она призвала все стороны конфликта выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и предпринять все усилия для защиты йеменских граждан.

Столкновения между силами "Пояса безопасности" и лояльными президенту Йемена Абд Раббо Мансуру Хади силами продолжаются со среды. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах"

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
При авиаударе арабской коалиции в Йемене погибли восемь мирных жителей
В мире 13:45
Сепаратисты в Йемене согласны на прекращение огня
Арабские страны 04:46
Саудовская Аравия призвала стороны конфликта в Йемене встретиться в королевстве
Арабские страны 02:11
В Йемене сепаратисты заявили, что захватили президентский дворец
Арабские страны 10 августа 21:39
В МИД Йемена назвали события в Адене переворотом
Арабские страны 10 августа 18:32
В стычках в лагере охраны президентского дворца в Йемене погибли 30 человек
Арабские страны 10 августа 04:20
Лента новостей
Полиция будет расследовать стрельбу в норвежской мечети как попытку теракта
В мире 15:42
В Баку столкнулись легковой и грузовой автомобили, погибли 2 человека
Происшествия 15:27
Электромобиль Tesla на автопилоте стал причиной аварии в Москве и сгорел
В мире 15:10
У берегов острова Крит произошло землетрясение магнитудой 5,0
В мире 14:38
Лионель Месси может пропустить старт чемпионата Испании из-за травмы
В мире 14:12
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан
Политика 14:06
При авиаударе арабской коалиции в Йемене погибли восемь мирных жителей
В мире 13:45
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Общество 13:17
ДТП в Астаре, водитель погиб
Происшествия 13:10