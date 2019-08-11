В Йемене в ходе столкновений погибли не менее 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли, 260 получили ранения в результате столкновений, начавшихся несколько дней назад в городе Аден на юге Йемена, говорится в распространенном заявлении гуманитарного координатора ООН в Йемене Лиз Гранде, передает Trend.

Источник в военном госпитале Басхейб ранее сообщил РИА Новости, что всего с момента начала столкновений в Адене в больницы были доставлены восемь погибших и 61 раненый.

В заявлении гуманитарного координатора ООН сообщается, что по меньшей мере 40 человек погибли, 260 пострадали в ходе начавшихся 8 августа столкновений.

"Наша главная забота прямо сейчас - отправить медицинские группы, чтобы спасти раненых. Мы также очень обеспокоены сообщениями, что у мирных жителей, запертых в своих домах, заканчиваются запасы еды и воды", - сообщила Гранде.

Кроме того, она призвала все стороны конфликта выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и предпринять все усилия для защиты йеменских граждан.

Столкновения между силами "Пояса безопасности" и лояльными президенту Йемена Абд Раббо Мансуру Хади силами продолжаются со среды. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах"

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