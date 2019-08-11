Полиция будет расследовать стрельбу в норвежской мечети как попытку теракта

11 августа 2019 15:42 (UTC+04:00)

Полиция Норвегии зая вила, что будет расследовать стрельбу в мечети в Осло в субботу как попытку теракта, передает агентство Рейтер, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы расследуем это как попытку совершить теракт", - приводит агентство слова представителя полиции Руне Скьольда.

Ранее полиция сообщала, что в коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети: один человек убит, преступник арестован. Как сообщила телекомпания NRK, в мечети найдено несколько единиц оружия.

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