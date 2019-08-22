В Судане вступил в должность новый премьер-министр

22 августа 2019 00:33 (UTC+04:00)

Экономист Абдалла Хамдук принес присягу в качестве нового премьер-министра Судана, сообщает телеканал "Аль-Арабия", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, а также девять кандидатов от военных и оппозиционной коалиции "Силы за свободу и перемены" принесли присягу в качестве членов суверенного совета страны.

Кандидатуру известного суданского экономиста Абдаллы Хамдука на пост председателя правительства несколько дней назад выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана заявил о своей поддержке кандидатуры Хамдука. Ранее он являлся исполнительным секретарем экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).

Согласно конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон, высшим органом власти в стране на переходный период в три с небольшим года станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием.

Руководить суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир, правивший страной 30 лет, был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией Переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военным советом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.

Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция "Силы за свободу и перемены" подписали в минувшую субботу в Хартуме основные политические документы - конституционную декларацию и соглашение о переходном периоде, по которым страна будет жить в ближайшие три года.

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