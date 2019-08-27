Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль

27 августа 2019 03:49 (UTC+04:00)

Постпредство Ливана при ООН обратилось к Совбезу и генсеку Организации Антониу Гутеррешу с просьбой оказать эффективное давление на Израиль в свете недавнего нарушения воздушного пространства Ливана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские беспилотники нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане, недалеко от границы с Сирией.

В ночь на воскресенье израильские беспилотники атаковали позиции "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута. Однако один из атакующих потерпел крушение и попал в руки бойцов сопротивления, второй беспилотник взорвался, нанеся материальный ущерб зданию пресс-службы шиитского движения. Генсекретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла пообещал дать адекватный ответ на агрессивные действия Израиля. Премьер-министр страны Саад Харири назвал их неприкрытой агрессией против суверенитета Ливана.

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