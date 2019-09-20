Сергей Лавров на ГА ООН встретится с коллегами из Японии, Сирии, Китая и Израиля

20 сентября 2019 12:26 (UTC+04:00)

Ожидается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретится с главами внешнеполитических ведомств Японии, Сирии, Китая и Израиля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров.

"Я бы хотела кратко анонсировать те встречи, которые на сегодняшний момент прорабатываются. В стадии проработки находятся встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Чили, Алжира, Венгрии, Кубы, Катара, Японии, Колумбии, Марокко", - сообщила Захарова на брифинге.

Также в процессе проработки – "встречи с президентом Палестины, министром иностранных дел Иордании, с президентом Международного комитета Красного Креста, президентом Сербии, министром иностранных дел Израиля, а также главами внешнеполитических ведомств Дании, Эквадора, премьер-министром Судана, министром иностранных дел Словакии, главой внешнеполитического ведомства Сирии и также с главами МИД Мексики, Китая, премьер-министром Сент-Винсент и Гренадины, вице-премьер-министром Камбоджи, вице-президентом Венесуэлы", добавила Захарова.

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