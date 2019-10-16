Анкару санкциями не напугать - Эрдоган

16 октября 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Страны, которые намерены применить санкции против Турции в ответ на антитеррористические операции в Сирии, должны знать, что Анкару этим не напугать, сказал президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган. Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, от этих санкций Турция никак не пострадает.

Эрдоган также отметил, что некоторые страны призывают Анкару сесть за стол переговоров с террористами на севере Сирии.

«Турция не сядет за стол переговоров с террористами, как этого хотят некоторые страны», - сказал глава государства..

Он добавил, что у Турции нет такой практики, в отличие от стран, которые призывают ее к такому шагу.

Эрдоган подчеркнул, что ни одна сила не в состоянии противостоять Турции в борьбе с террористами в Сирии.

«Турция до последнего будет бороться с террористами в Сирии», - сказал он.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Отметим, что 18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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