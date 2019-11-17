ОАГ осудила указ о действиях армии Боливии при протестах

17 ноября 2019 05:46 (UTC+04:00)

Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) опубликовала указ правительства Жанин Аньес, освобождающий вооружённые силы Боливии от уголовной ответственности при наведении порядка в стране, заявив, что документ игнорирует стандарты в области прав человека и стимулирует репрессии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Межамериканская комиссия по правам человека предупреждает о декрете номер 4078 о действиях вооруженных сил в Боливии, датируемом 15 ноября 2019 года. Указ предполагает освобождение от уголовной ответственности представителей вооруженных сил, которые участвуют в операциях по восстановлению и поддержанию внутреннего порядка", - говорится в сообщении комиссии в Twitter.

Отмечается, что данный указ "игнорирует международные стандарты в области прав человека" и "стимулирует насильственные репрессии".

"Межамериканская комиссия по правам человека осуждает любой административный акт правительства Боливии, посягающий на … международные нормы в области прав человека, в особенности в контексте действий вооруженных сил в социальных протестах", – говорится в заявлении.

Комиссия также опубликовала фотографии трехстраничного указа. Как видно на снимках, из третьей статьи указа следует, что "персонал вооруженных сил, который участвует в операциях по восстановлению внутреннего порядка и общественной стабильности, освобождается от уголовной ответственности при выполнении своих конституционных функций, действует в порядке самообороны или при состоянии необходимости".

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